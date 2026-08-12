مصر والبحرين: أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكدت مصر والبحرين أمس، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين.

وقال البيان، إن الاتصال شدد على ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية، وصون أمن الملاحة والتجارة الدولية في إطار احترام قواعد القانون الدولي.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين وما تشهده من زخم متنام على مختلف المستويات.

في غضون ذلك، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية.

وحذر الملك عبدالله الثاني من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضم الأراضي، وتوسيع الاستيطان، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وخلال استقباله وفداً من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأميركي، شدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات في القدس.