آلاف المرضى في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (الاتحاد

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، إن آلاف المرضى في قطاع غزة، ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح ياساريفيتش، خلال مقابلة صحفية أنه «تم إجلاء 12 ألفاً و913 مريضاً من غزة منذ أكتوبر 2023، بينهم 6 آلاف و186 طفلاً»، مضيفاً أنه تم إجلاء 16 ألف مرافق مع المرضى من القطاع منذ ذلك التاريخ.

وأكد أن عمليات الإجلاء الطبي تُجرى 3 إلى 4 مرات أسبوعيا، مضيفاً: «خلال الأسبوع الماضي، بين 2 و8 أغسطس، تم إجلاء 101 مريض و164 مرافقاً، ولا يزال آلاف المرضى ينتظرون الإجلاء الطبي».