ظروف الطقس تعيق مكافحة الحرائق في إسبانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى الطقس الحار وهبوب رياح ⁠قوية إلى تأجيج حرائق في إنحاء إسبانيا، اليوم الاثنين، فيما قالت سلطات محلية إن حريقا هائلا لا يزال مستعرا في جنوب غرب ​البلاد ولم تتمكن فرق الإطفاء من إخماده بعد.

وفي ظل تتابع موجات حارة في ​أنحاء ‌أوروبا، تشهد إسبانيا حرائق غابات ⁠مدمرة ​هذا الصيف، إذ تشير تقديرات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن النيران أتت على ما يزيد عن 600 ألف ‌فدان بسبب اندلاع 400 حريق منذ بداية العام.

تشكل ‌هذه المساحة ستة أمثال ما أتت عليه حرائق الغابات في نفس الفترة من العام ​الماضي. وتسبب ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة إضافة إلى جفاف الطقس هذا الصيف في أنحاء أوروبا، وهي أحوال طقس يقول العلماء إنها تفاقمت بسبب الاحتباس ‌الحراري، في فوضى عارمة ​في أنظمة إنتاج الكهرباء وعمليات الشحن وقطاع الصحة العامة.

وقال أنطونيو سانز مدير إدارة الطوارئ في إقليم الأندلس للصحفيين إن إخماد ​الحريق في ‌جنوب ⁠غرب البلاد ‌حول بلدة "لبلة" ‌يشبه "سباق حواجز لمسافات طويلة" ومن المتوقع أن يستمر عدة أيام.

وذكر أن ⁠هبوب الرياح وتضاريس المنطقة الوعرة والظواهر الحرارية التي ​تخلق سحبا نارية أدى إلى انتشار الجمر المتطاير في جميع الاتجاهات، مما تسبب في اندلاع حرائق ثانوية.

وأشار إلى إجلاء نحو 500 شخص من المنطقة، وإلى بحث ​اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.