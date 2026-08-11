ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا أمس إلى 132 قتيلاً، و 570 جريحاً.وبحسب السلطات الكولومبية تخضع 32 مدينة للمستوى الأحمر من حالة التأهب، وسُجل الوضع الأكثر صعوبة في بيريرا ومناطق أخرى من إقليم بيريرا، بالإضافة إلى مقاطعتي فالي ديل كاوكا وتشوكو.

وألحق الزلزال أضراراً بـ 1575 مبنى سكنياً، بينما دُمر 61 مبنى بالكامل. وتضررت 18 منشأة طبية، و52 مؤسسة تعليمية، و18 قطاعاً طرقيا، وسبعة مطارات.

وأعلنت السلطات الكولومبية حالة الكارثة الطبيعية على المستوى الوطني وأرسلت وحدات الإنقاذ إلى المناطق الأكثر تضرراً، حيث جرى إشراك فرق البحث والإنقاذ من بوغوتا، وإينفيغادو، ويوبال، وميديلين.