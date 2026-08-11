تفجير وقصف مدفعي إسرائيلي جنوب لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب لبنان، ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن طائرات مسيّرة تحلق فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وأكدت أن مدفعية الاحتلال قصفت فجر أمس مواقع بوادي السلوقي وأطراف بلدة النبطية الفوقا في محافظة النبطية، كما قصفت بلدة المنصوري ليلاً بقذائف مدفعية. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجيرات صباح أمس في بلدتي زوطر الشرقية وكفرتبنيت، وفق الوكالة اللبنانية.

وفي جنوب لبنان أيضاً، نظم نازحون من بلدة المنصوري في قضاء صور وقفة احتجاجية أمس، تنديداً بتجدد القصف الإسرائيلي عليها، مطالبين بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم. وبلدة المنصوري هي من البلدات المحررة، وظل عشرات السكان متواجدين فيها رغم القصف، وكان الجيش اللبناني في الآونة الأخيرة يدخل إليها ويخرج منها، ولكن منذ الأسبوع الماضي كثف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على البلدة وأصدر إنذاراً للسكان بإخلائها.

في غضون ذلك، أكّدت المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، أمس، حرصها على العمل سريعاً للاستجابة إلى الحاجات الملحّة في لبنان.

واستقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، بمناسبة تسلّمها مهامها الجديدة التي تشمل لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأكدت داليا خليفة أن البنك الدولي حريص على مواصلة شراكته مع لبنان والاستجابة لاحتياجاته، وإلى استعداد البنك للتحرك ضمن البرامج القائمة وتوجيه الأولويات نحو المناطق الأكثر تضرراً. وأعربت عن اعتزازها بتولي هذه المسؤولية، مطالبة الرئيس عون بتوجيهاته حول الأولويات وما هو مطلوب من مجموعة البنك الدولي في المرحلة المقبلة.

من جهته شدّد الرئيس عون «على حاجة لبنان في هذه المرحلة إلى دعم البنك الدولي وشركائه، لا سيما لمساعدة الدولة على الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى، وبعضها تعرض لدمار شبه كامل».

في السياق، أصدر قاضٍ لبناني أمس مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تتعلق بجرائم مالية ونقدية. ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان السابق ورئيس مجلس إدارة بنك عوده سمير حنا، في ملف يتصل بجرائم مالية ونقدية، وأحالهما مع الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت.