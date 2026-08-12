زلزال يضرب كولومبيا بقوة 7,4 درجات يوقع عشرات القتلى والمصابين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وسائل إعلام دولية، بأن زلزالًا بقوة 7,4 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم الاثنين، غربي كولومبيا في أميركا الجنوبية.

وبحسب ما أفاد رئيس بلدية المدينة، ماوريتسيو سالازار، لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب آخرون، في بيريرا بغرب كولومبيا جراء الزلزال.

وأعلن المركز الأميركي للمسح الجيولوجي أن مركز الزلزال على بُعد نحو 5 كيلومترات شرق مدينة سان خوسيه ديل بالمار غرب البلاد، موضحا أن الزلزال وقع على عمق 107 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وشعر بالزلزال سكان عدد من المدن، لا سيما في إقليم تشوكو، إضافة إلى بارانكيا والعاصمة بوغوتا وميديين ومانيساليس وبيريرا وبوكارامانغا، ما تسبب بذعر كبير.

المصدر : وفا - عرب 48