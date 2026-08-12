العراق.. استمرار عمليات حصر السلاح بيد الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

تواصل قوات الأمن العراقية عملياتها ضمن قرار حصر السلاح بيد الدولة، فيما أصيب ضابط وجنديان بالجيش العراقي جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك.

ونفذت القوات العراقية عملية أمنية لضبط الأسلحة في منطقة «البوعيثة» بحي «الدورة» جنوبي العاصمة بغداد.

وبحسب مصادر أمنية، فإن «عملية خاصة للشرطة الاتحادية لضبط الأسلحة، انطلقت استناداً إلى معلومات أمنية، في مزارع البوعيثة التابعة لمنطقة الدورة جنوبي بغداد، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص وضبط أسلحة مختلفة، فضلاً عن إغلاق مقرين للحشد الشعبي».

في غضون ذلك، أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، إصابة معاون بالجيش، وجنديين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً عسكرياً تابعاً للواء 44 في منطقة «وادي الشاي» جنوبي كركوك.

وقال المصدر، إن «القوة كانت متوجهة إلى المنطقة لتمشيطها، بعد تنفيذ غارات جوية عدة، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير 8 مضافات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بضربات جوية مركزة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة 11 في قيادة عمليات كركوك».

وتشهد المناطق الزراعية والنائية في محيط «قضاء داقوق» بمحافظة كركوك عمليات أمنية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش»، ومنع استغلال طبيعة المنطقة لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية.

إلى ذلك، ​قالت مصادر أمنية، ⁠إن ​معسكراً ​لتدريب قوات كردية إيرانية ​في شمال شرق مدينة ‌أربيل بإقليم كردستان العراق ‌تعرض لهجوم صاروخي ​أمس.