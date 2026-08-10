أسمنت المدينة السعودية تقرر توزيع 56 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول 2026

قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 20265م، بواقع 0.40 ريال للسهم بما يمثل 4% من القيمة الاسمية.



ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ قيمة التوزيعات 56 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 140 مليون سهم.



ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 13 أغسطس 2026، والمقيدين بسجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.



كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 3 سبتمبر المقبل.



ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.



وكشفت نتائج شركة الرياض للتعمير، بالنصف الأول من عام 2026 تراجع صافي الأرباح إلى 44.77 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 87.92 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بتراجع نسبته 49.08%.