السعودية للصناعات المتطورة تتحول للربحية بالربع الثاني لتحسن الايرادات وانخفاض المصاريف

تحولت الشركة السعودية للصناعات المتطورة إلى الربحية بالربع الثاني من عام 2026، مقارنة بصافي خسائر للربع المماثل من عام 2025، في ظل تحسن الايرادات وانخفاض المصاريف.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تحقيق صافي ربح بلغ 7.47 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل خسائر بلغت 115.39 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تحولها للربحية جاء نتيجة ارتفاع الايرادات، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب تراجع تكاليف التمويل.

وعلى أساس ربع سنوي، سجلت أرباح الشركة ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.54% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 7.43 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 تحقيق ربح تشغيلي بلغ 11.1 مليون ريال، مقابل خسارة تشغيلية بلغت 112.17 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025.

وبلغ إجمالي المبيعات/الايرادات 15.82 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بإيرادات سلبية بلغت 106.32 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.

وتحولت الشركة للربحية بالنصف الأول من عام 2025، بصافي ربح بلغ 14.9 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 110.14 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.