سعر سهم دي بي إس (7205) يهاجم عنق تركيبة فنية إيجابية – توقعات اليوم – 09-08-2026

ارتفع سعر سهم دي بي إس (7205) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثرًا باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ومدفوعًا باستمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يدعم استمرار التحسن في الحركة السعرية، وهاجم السهم بارتفاعاته الأخيرة مستوى المقاومة المحوري 11.21 ريال، والذي يمثل عنق تركيبة فنية إيجابية تكونت في وقت سابق، وهي نموذج القاع المزدوج.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعزز من الزخم الإيجابي المحيط بالسهم ويدعم فرص مواصلة الصعود، خاصة مع استمرار العوامل الفنية الداعمة للمسار الإيجابي واقتراب السعر من اختبار مقاومة محورية مهمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 11.21 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.67 ريال كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد