الاقتصاد

سعر سهم دي بي إس (7205) يهاجم عنق تركيبة فنية إيجابية – توقعات اليوم – 09-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم دي بي إس (7205) يهاجم عنق تركيبة فنية إيجابية – توقعات اليوم – 09-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم دي بي إس (7205) يهاجم عنق تركيبة فنية إيجابية – توقعات اليوم – 09-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-09 02:44 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.09

ارتفع سعر سهم دي بي إس (7205) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثرًا باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ومدفوعًا باستمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يدعم استمرار التحسن في الحركة السعرية، وهاجم السهم بارتفاعاته الأخيرة مستوى المقاومة المحوري 11.21 ريال، والذي يمثل عنق تركيبة فنية إيجابية تكونت في وقت سابق، وهي نموذج القاع المزدوج.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعزز من الزخم الإيجابي المحيط بالسهم ويدعم فرص مواصلة الصعود، خاصة مع استمرار العوامل الفنية الداعمة للمسار الإيجابي واقتراب السعر من اختبار مقاومة محورية مهمة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 11.21 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.67 ريال كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا