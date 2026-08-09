لازوردي السعودية تقلص خسائرها 79.84% بالربع الثاني 2026 لتحسن الأداء التشغيلي

تراجعت خسائر شركة لازوردي للمجوهرات ببنسبة 79.84% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بخسائر الشركة في الربع المماثل من عام 2025، في ظل ارتفاع الإيرادات نتيجة تحسن الأداء التشغيلي.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الخسارة إلى 5.2 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل خسائر بلغت 25.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الخسائر يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار الذهب العالمية.

وأشارت إلى أن انخفاض خسائر الشركة بالربع الثاني من عام 206، جاء رغم الخسارة غير المحققة لمرة واحدة الناتجة عن التقييم العادل لمخزون الذهب.

وعلى أساس ربع سنوي، تحولت الشركة للخسائر مقارنة بصافي أرباح بلغ 3.6مليون ريال في الربع السابق.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 تحقيق ربح تشغيلي بلغ 12.7 مليون ريال، مقابل خسارة تشغيلية بلغت 1.7 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 34.49% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 887.1 مليون ريال، مقارنة بـ 659.6 مليون ريال، للربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، تراجع صافي الخسارة إلى 1.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 12.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.