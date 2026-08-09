أرباح بدجت السعودية ترتفع إلى 93.38 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026

سجلت شركة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، ارتفاعا نسبته 9.06%، بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 93.38 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 85.63 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل دخل غير تشغيلي لمرة واحدة، ناتج عن استكمال تنفيذ بعض الشروط التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية الاستحواذ على شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات)، ويُعد هذا الدخل بندًا غير متكرر.

وعلى أساس ربع سنوي، قفزت أرباح الشركة بنسبة 171.06% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 34.45 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 120.301 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 111.32 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 8.08%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 17.22%، إلى 638.45 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 544.65 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026، تراجع صافي الأرباح إلى 127.84 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 168.39 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 24.08%.