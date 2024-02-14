جنوب أفريقيا: حملة إسرائيل ضد رفح تثبت ما قدمناه لمحكمة العدل بشأن الإبادة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، "إن إسرائيل لم تردعها قرارات محكمة العدل، والدليل مواصلة حربها في رفح".

وذكرت باندور في تصريحات لشبكة الجزيرة، "أن قرار وقف القتال في غزة بيد الدول التي تمد إسرائيل بالمال والسلاح".

وتابع، "أن ما يثير القلق هو السماح لإسرائيل بتجاهل حكم محكمة العدل وعدم حماية المدنيين".

وبينت باندور، "أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية تثبت ما قدمناه إلى محكمة العدل بشأن الإبادة"، منددة باستهداف الصحفيين عامة وصحفيي الجزيرة خاصة، واصفة ذلك بالعمل الإجرامي.

وأمس الثلاثاء، قالت الرئاسة في جنوب أفريقيا، إن البلاد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح وتحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.

ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.

وفي وقت سابق، أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، عن "قلقه العميق" إزاء التوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال كريم خان، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، إن "مكتبي يجري تحقيقًا مستمرًا ونشطًا في الوضع بدولة فلسطين، ونتابع الأمر باعتباره مسألة ملحة للغاية، بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة".

وجدد المدعي العام تأكيده على أهمية التمسك بقوانين النزاعات المسلحة، وشدد على أن "جميع الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبقة على النزاعات المسلحة على نحو يجعلها مجردة من المعنى".

وأشار خان إلى أنه رغم رسائله المستمرة، بما فيها تلك التي وجهها خلال زيارته لمدينة رام الله الفلسطينية العام الماضي، "لم يكن هناك تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل".

عربي 21