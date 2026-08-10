مسؤول إيراني: الإطار العام للتفاهم مع عُمان بخصوص مضيق هرمز اكتمل تقريبا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال ناطق باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، حسن قشقوي، إن الإطار العام لمذكرة التفاهم بين بلاده وسلطنة عُمان بخصوص مضيق هرمز "اكتمل تقريبا"، مشيرا إلى أن النص النهائي والتفاصيل سيُعلن عنهما قريبا.

وذكر قشقوي في حديث للتلفزيون الإيراني، الجمعة، تفاصيل التفاهم الذي جرى التوصل إليه خلال المباحثات بين طهران ومسقط بشأن ممرات الملاحة في مضيق هرمز.

وقال: "الإطار العام للتفاهم مع عُمان بات شبه مكتمل، وبالطبع سيُعرض على المستويات العليا للنظر فيه".

وأضاف المسؤول الإيراني أن النص النهائي للتفاهم والبيان المشترك بين البلدين سيصدران قريبا.

وسبق أن توصلت إيران والولايات المتحدة في 14 حزيران/ يونيو الماضي، بوساطة باكستانية، إلى اتفاق نص في مرحلته الأولى على إعادة فتح مضيق هرمز، مقابل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مع تعهد طهران بعدم فرض رسوم على عبور السفن عبر المضيق لمدة 60 يوما.

إلا أن الولايات المتحدة لم تفرج عن الأصول الإيرانية عقب توقيع مذكرة التفاهم، وحدّدت مسارا بديلا لعبور السفن عبر المياه الإقليمية العُمانية.

وعدّت طهران هذه الخطوات انتهاكا للاتفاق، فقيّدت حركة الملاحة في المضيق، واستهدفت عددا من السفن التي قالت إنها حاولت العبور دون إذن.

ورغم مذكرة التفاهم، تصاعد التوتر الأميركي الإيراني إلى مواجهات عسكرية بدأت في 8 تموز/ يوليو، واستمرت قرابة أسبوعين، قبل أن تستأنف إيران محادثاتها مع عُمان لتحديد ممرات آمنة لعبور السفن في مضيق هرمز.

والأربعاء، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، التوصل إلى اتفاق مع عُمان بشأن الإحداثيات الجغرافية للممر الملاحي الآمن المخصص لعبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

المصدر : وكالات