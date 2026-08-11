ترامب: نتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إن بلاده تتعامل مع إيران “بهدوء ومن دون تصعيد”، مشيرًا إلى أن واشنطن تراقب الوضع في طهران في ظل ما وصفه بالتضخم الهائل والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

وأضاف ترامب، في تصريحات لموقع “أكسيوس”، أن الولايات المتحدة لا تجري مفاوضات مع إيران إلا بشكل جزئي، معتبرًا أن طهران تمر بوضع اقتصادي “سيئ للغاية”، ولا تملك، بحسب قوله، الأموال اللازمة لدفع رواتب جنودها.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحصار البحري أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها النظام الإيراني.

وقال ترامب إن الخلافات مع طهران “سيتم حلها كما يتم حلها دائمًا”، مشبهًا التعامل مع الملف الإيراني بـ”لعبة شطرنج”.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن المستهلكين الأمريكيين باتوا يشعرون بتداعيات أقل للحرب، مشيرًا إلى انخفاض أسعار النفط.

المصدر : وكالات