سعر سهم الواحة (3007) يستفيد من تحسن الزخم – توقعات اليوم – 09-08-2026

تقدم سعر سهم شركة زهرة الواحة للتجارة (3007) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، إلى جانب استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يومًا، بما يعزز من قوة الاتجاه الصاعد ويحافظ على فرص استمرار المكاسب.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، الأمر الذي يدعم تحسن الزخم الإيجابي ويعزز من فرص مواصلة السهم لتحركاته الصاعدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 2.98 ريال مع وجود فرص قوية لاختراقه، وفي حالة حدوث ذلك سيكون هدف السهم القادمة عند المقاومة 3.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد