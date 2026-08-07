شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يهبط بأكثر من 3% مع استمرار الضغوط البيعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت عملة الريبل تعرضها لضغوط بيعية خلال تعاملات الخميس، حيث جرى تداولها على هبوط بنسبة 3.4% إلى مستوى 1.03 دولار، مسجلة رابع جلسة تراجع متتالية هذا الأسبوع، في ظل ضعف شهية المستثمرين تجاه سوق العملات المشفرة، رغم تنامي الآمال بانحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

مقترح لتطوير آلية التوقيع متعدد الأطراف على شبكة XRP Ledger

طرح مطورو شبكة XRP Ledger (XRPL) مقترحاً جديداً لتطوير آلية التوقيع متعدد الأطراف (Multi-Signature)، بهدف تحسين موثوقية تنفيذ المعاملات التي تتطلب موافقة أكثر من طرف.

وأوضح أيو أكينييلي، رئيس الهندسة في RippleX، أن النظام الحالي يعتمد على قيام شخص واحد بإنشاء المعاملة، وإرسالها إلى جميع الموقّعين، ثم جمع التواقيع وتجميعها وإرسال المعاملة النهائية إلى الشبكة.

وأشار إلى أن هذه الآلية تتضمن نقطة ضعف، إذ إن تعطل الشخص المسؤول عن التنسيق، أو فقدان أحد التواقيع، أو حدوث أي خطأ، قد يؤدي إلى فشل العملية بالكامل أو الاضطرار إلى إعادة تنفيذها من البداية.

وتستهدف هذه الآلية المؤسسات المالية، وأمناء الحفظ، وفرق إدارة الخزينة، وكذلك الجهات التي تتطلب معاملاتها موافقات متعددة.

عودة نزوح التدفقات الخارجة من صناديق الريبل الفورية

في المقابل، عادت صناديق الريبل المتداولة الفورية (Spot ETFs) إلى تسجيل تدفقات نقدية خارجة بلغت 3.58 مليون دولار يوم الأربعاء، بعد جلسة اتسمت بنشاط محدود في اليوم السابق.

ويشير ذلك إلى تراجع اهتمام المستثمرين بالعملة، بما يتماشى مع ضعف الصورة الفنية، إذ يواجه المستثمرون صعوبة في الحفاظ على نظرة إيجابية مع استمرار انخفاض السعر واقترابه من مستوى دعم رئيسي، وهو ما يزيد من احتمالات استمرار التقلبات خلال الفترة المقبلة.

استمرار التوترات الجيوسياسية

كان مسؤول إيراني قد أعلن أم أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن الإحداثيات الجغرافية لممر ملاحي عبر مضيق هرمز، وأن الإعلان المشترك عن الاتفاق يجري استكماله، شريطة عدم تدخل أطراف أخرى.

كما ذكرت مصادر بأن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان سيمنح إيران صلاحيات الإشراف على السفن الداخلة إلى الخليج عبر مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، حذرت إيران دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيقابل برد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في المنطقة، في محاولة لرفع تكلفة أي عمل عسكري محتمل.