شكرا لقرائتكم خبر عن بالرقم القومى.. نتيجة الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي) وطلاب الشهادة الإعدادية، إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

وأتاحت المديرية مساء أمس الأحد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا للاستعلام عنها بالرقم القومي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، على الرابط التالي:

‏ https://www.gizaedu.net

وأعلنت المديرية نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية فى كشوف واضحة داخل المدارس ودون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى، على أن تعلن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس غدًا الثلاثاء، حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على درجاتهم ومعرفة تقييمهم الحقيقى باختبارات الترم الأول، وذلك مع قرب بدء الفصل الدراسي الثاني، والمقرر انطلاقه يوم السبت المقبل.

وتعد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بمثابة تقييم لمستوى الطالب ومعرفة نقاط القوة للحفاظ عليها ونقاط الضعف لتقويتها، ولا يوجد نجاح أو رسوب فى نتيجة صفوف النقل بالترم الأول لأن درجات الطالب مكملة لمجموع درجاته بالفصل الدراسي الثاني، أما نتيجة الشهادة الإعدادية فيحدد المجموع النهائي للطالب للعام الدراسى بعد أدائه امتحانات الفصل الدراسى الثانى ومن ثم الدرجات الكلية التى يتقدم بها التلميذ لتنسيق المرحلة الثانوية.

يُذكر أن الإدارات التعليمية في الجيزة بدأت أمس الأحد، تلقي طلبات التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تستمر فترة تلقي تظلمات الطلاب المتضررين من نتيجة الفصل الدراسي الأول لمدة 15 يومًا.