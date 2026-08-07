النفط يرتفع وسط ترقب حذر لمحادثات إيران وسلطنة عمان

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ترقب المستثمرين نتائج المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز.

ومع ذلك، سادت حالة من الشكوك حول هذه المفاوضات بعد أنباء عن هجمات استهدفت ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر وخليج عدن المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% إلى 81.22 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 9:14 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1.9% إلى 76.63 دولاراً للبرميل.

حذر رغم التقدم

كان مسؤول إيراني قد أعلن أم أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن الإحداثيات الجغرافية لممر ملاحي عبر مضيق هرمز، وأن الإعلان المشترك عن الاتفاق يجري استكماله، شريطة عدم تدخل أطراف أخرى.

كما ذكرت مصادر بأن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان سيمنح إيران صلاحيات الإشراف على السفن الداخلة إلى الخليج عبر مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، حذرت إيران دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيقابل برد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في المنطقة، في محاولة لرفع تكلفة أي عمل عسكري محتمل.