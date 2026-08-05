سعر سهم بنك السلام (SALAM_BAH) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 05-08-2026

تقدم قليلاً سعر سهم بنك السلام (SALAM_BAH) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك وسط تأثر السهم في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.04 درهم، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المهم 1.95 درهم استعداداً لكسره.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط