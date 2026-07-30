أخبار من السعودية.. 4 أماكن الأعلى.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

- 1/2
- 2/2
الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 07:39 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 45 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس، بينما سجلت الصمان أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 45 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 44 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 43 درجة مئوية.
- الرياض 44 درجة مئوية.
- جدة 41 درجة مئوية.
- أبها 29 درجة مئوية.
- حائل 41 درجة مئوية.
- بريدة 44 درجة مئوية.
- تبوك 39 درجة مئوية.
- الباحة 28 درجة مئوية.
- عرعر 42 درجة مئوية.
- سكاكا 41 درجة مئوية.
- جازان 38 درجة مئوية.
- نجران 40 درجة مئوية.
- الطائف 34 درجة مئوية.
- العلا 42 درجة مئوية.
- ينبع 41 درجة مئوية.
- الدوادمي 42 درجة مئوية.
- الخرج 45 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 45 درجة مئوية.
- شرورة 45 درجة مئوية.
- المجمعة 43 درجة مئوية.
- الوجه 32 درجة مئوية.
- رفحاء 43 درجة مئوية.
- القريات 40 درجة مئوية.
- طريف 40 درجة مئوية.
- القنفذة 39 درجة مئوية.
- الأحساء 46 درجة مئوية.
- حفر الباطن 45 درجة مئوية.
- بيشة 40 درجة مئوية.
- السودة 21 درجة مئوية.
- روضة التنهات 45 درجة مئوية.
- صحراء الدهناء 46 درجة مئوية.
- الصمان 47 درجة مئوية.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 45 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 44 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 43 درجة مئوية.
- الرياض 44 درجة مئوية.
- جدة 41 درجة مئوية.
- أبها 29 درجة مئوية.
- حائل 41 درجة مئوية.
- بريدة 44 درجة مئوية.
- تبوك 39 درجة مئوية.
- الباحة 28 درجة مئوية.
- عرعر 42 درجة مئوية.
- سكاكا 41 درجة مئوية.
- جازان 38 درجة مئوية.
- نجران 40 درجة مئوية.
- الطائف 34 درجة مئوية.
- العلا 42 درجة مئوية.
- ينبع 41 درجة مئوية.
- الدوادمي 42 درجة مئوية.
- الخرج 45 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 45 درجة مئوية.
- شرورة 45 درجة مئوية.
- المجمعة 43 درجة مئوية.
- الوجه 32 درجة مئوية.
- رفحاء 43 درجة مئوية.
- القريات 40 درجة مئوية.
- طريف 40 درجة مئوية.
- القنفذة 39 درجة مئوية.
- الأحساء 46 درجة مئوية.
- حفر الباطن 45 درجة مئوية.
- بيشة 40 درجة مئوية.
- السودة 21 درجة مئوية.
- روضة التنهات 45 درجة مئوية.
- صحراء الدهناء 46 درجة مئوية.
- الصمان 47 درجة مئوية.