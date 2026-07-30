انهيار البورصة الكورية بنحو 40% وطوارئ في الحكومة لإنقاذ سوق الأسهم

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - تعقد الحكومة في كوريا الجنوبية اجتماعًا طارئًا مساء اليوم الأربعاء لمناقشة وضع سوق الأسهم بعد انهيار حاد في البورصة الكورية، مما أدى إلى خسارة المستثمرين مليارات الدولارات من مدخراتهم.

وانخفض مؤشر "كوسبي" الرئيسي بنحو 40% عن ذروته في يونيو. وتفاقمت موجة البيع يوم الأربعاء بعد أن أعلنت شركة "إس كيه هاينكس" عن أرباح أقل من المتوقع، مما أثار الشكوك حول طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وزاد من عمليات البيع بالتجزئة. وأدى هذا الانخفاض إلى وقف التداول على مستوى السوق لليوم الثاني على التوالي.

وواجه كبار المسؤولين الحكوميين عدة جولات من الاستجواب من قبل النواب في البرلمان اليوم الأربعاء. وقد ربط النواب هذا الانهيار جزئيًا بإطلاق كوريا الجنوبية لمنتجات الأسهم الفردية ذات الرافعة المالية في مايو.

وجادل المشرعون بأن صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية للأسهم الفردية قد ضخمت هذه التقلبات، مما جعل سوق الأسهم في كوريا الجنوبية أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من نظيراتها العالمية، نظرًا لتركز المضاربات في عدد قليل من أسهم الشركات الكبرى.