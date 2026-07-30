الدولار الكندي يسجل أعلى مستوى في 9 أيام بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في تسعة أيام مقابل نظيره الأمريكي خلال تعاملات الأربعاء، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط، بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وصعد الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.6% إلى 1.4024 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 71.31 سنتًا أمريكيًا، مسجلًا أقوى مستوياته منذ 20 يوليو.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، وهو قرار قد يزيد التساؤلات بشأن كيفية تنفيذ رئيس المجلس كيفن وورش تعهده بإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.

وقال رويس مينديز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في ديجاردان، إن صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة اختاروا نهج "الانتظار والترقب" بدلًا من اتخاذ خطوات صادمة للأسواق.

وكان المستثمرون قد قدروا احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو ثلث قبل صدور القرار، فيما تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية عقب إعلان الفيدرالي.

وتلقى الدولار الكندي دعمًا إضافيًا من ارتفاع أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بعدما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.6% ليغلق عند 84.46 دولارًا للبرميل، مع تجدد الضربات الجوية في الشرق الأوسط وتراجع الآمال في التوصل إلى نهاية وشيكة للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وتعد كندا من كبار منتجي النفط، ويذهب جزء كبير من إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، استبعد رئيس الوزراء مارك كارني فكرة تقليص إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة كورقة ضغط في الحرب التجارية، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة ستضر بسمعة كندا.

وكان بنك كندا قد أبقى أيضًا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الشهر، وأظهرت محاضر الاجتماع انقسام أعضاء المجلس بشأن مدى استدامة تعافي الاقتصاد.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تظهر نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% في مايو مقارنة بأبريل.

وفي سوق السندات، جاءت تحركات العوائد الكندية متباينة تماشيًا مع أداء سندات الخزانة الأمريكية، حيث تراجع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.840%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.571%.