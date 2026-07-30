سعر اليورو مقابل الين يسجل بعض الأهداف-توقعات اليوم 30-7-2026

نجح سعر الزوج باستئنافه للهجوم الصاعد بتجاوزه للحاجز المستقر عند 186.65 ليفتح ذلك باب الوصول للمحطات الإيجابية الإضافية لنلاحظ تسجيله لبعض الأهداف المقترحة سابقا بملامسته لمستوى 187.45.

نتوقع بثبات التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة وبتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, استمرار تشكيل السعر لموجات صاعدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو 187.80 وبتجاوزه سيفتح ذلك باب تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة قد تبدأ من 188.25 و188.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 186.65 و 187.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع