مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.3% اليوم الأربعاء

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 على تراجع بنسبة 1.3% عند 10544 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 5.3 مليار ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 305.4 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها 9.4 تريليون يال.
وكانت أسهم شركات: تكوين، وتبوك الزراعية، وأمريكانا، وإم آي إس، وسلوشنز، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: جاز، والرياض، وإس إم سي، والسعودية للطاقة، وإنتاج، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.7 مليون ريال، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 37.8 مليار ريال.
وانخفضت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 25، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 305.4 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها 9.4 تريليون يال.
انخفاض أسهم 199 شركةانخفضت أسهم 199 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 55، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: تكوين، وتبوك الزراعية، وأمريكانا، وإم آي إس، وسلوشنز، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: جاز، والرياض، وإس إم سي، والسعودية للطاقة، وإنتاج، الأكثر انخفاضا.
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.5% عند 21769 نقطة، وبتداولات بلغت 13.6 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.7 مليون ريال، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 37.8 مليار ريال.
وانخفضت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 25، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.