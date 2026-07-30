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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.3% اليوم الأربعاء

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.3% اليوم الأربعاء

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 على تراجع بنسبة 1.3% عند 10544 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 5.3 مليار ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 305.4 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها 9.4 تريليون يال.

انخفاض أسهم 199 شركة

انخفضت أسهم 199 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 55، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: تكوين، وتبوك الزراعية، وأمريكانا، وإم آي إس، وسلوشنز، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: جاز، والرياض، وإس إم سي، والسعودية للطاقة، وإنتاج، الأكثر انخفاضا.

السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.5% عند 21769 نقطة، وبتداولات بلغت 13.6 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.7 مليون ريال، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 37.8 مليار ريال.
وانخفضت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 25، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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