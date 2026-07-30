شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتحرك فى المنطقة السلبية قبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي ينتعش مقابل سلة من العملات

•تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•المركزي الياباني يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير

•المركزي الياباني قد يفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة في سبتمبر



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتحرك في المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،باتجاه المستويات الأدنى في 40 عامًا ،وسط انتعاش عمليات شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن ،في ظل تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



تنطلق فى وقت لاحق اليوم ،فعاليات خامس اجتماعات السياسة النقدية لبنك اليابان في عام 2026 ،على أن تصدر القرارات غداً الجمعة ،حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ،مع الإفصاح عن المزيد من الأدلة حول مسار التطبيع النقدي خلال الفترة المتبقية من هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى ( 163.55¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (163.39¥)، و سجل أدنى مستوى عند (163.21¥).



•أنهي الين تعاملات الأربعاء مرتفعًا بحوالي 0.3% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في 40 عامًا عند 163.99 ينات.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15% ،ليرتد من أدنى مستوى له فى أسبوع ، عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الانتعاش بفضل عمليات شراء الدولار كملاذ آمن ،فى ظل تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ،وتنامي مخاوف اتساع رقعة الصراع ليشمل العديد من الدول فى الشرق الأوسط.



مستجدات الحرب الإيرانية

•تجددت المواجهة العسكرية مرة أخرى ،حيث شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية استمرت نحو ساعتين واستهدفت عشرات المواقع التابعة لـلحرس الثوري الإيراني.



•جاءت الضربة الجوية الأمريكية ردًا على قيام الحرب الثوري الإيراني بشن هجوم صاروخي استهدف قواعد أمريكية في الأردن.



•وأكدت إيران استهداف قواعد أمريكية في الأردن، وشددت على أنها ستواصل الرد على أي هجمات تستهدف أراضيها.



• توسعت رقعة الحرب جغرافيًا بشكل غير مسبوق بعد استهداف ناقلة غاز مملوكة لأمريكا في ميناء دمياط المصري.



•اتسعت رقعة الصراع إقليميًا، مع استمرار الضربات الأمريكية السعودية على جماعات مدعومة من إيران في العراق، وتزايد المخاوف من انتقال المواجهة إلى جبهات أخرى.



•تعثر المساعي الدبلوماسية، إذ لا تزال المفاوضات بشأن خفض التصعيد ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز متوقفة، وسط تمسك كل طرف بمواقفه، مما يقلل فرص التوصل إلى هدنة جديدة في المدى القريب.

بنك اليابان

تنطلق فى وقت لاحق اليوم، فعاليات خامس اجتماعات السياسة النقدية لبنك اليابان في عام 2026 ،على أن تصدر القرارات غداً الجمعة ، حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير عند نطاق 1% كأعلى مستوى منذ عام 1995.



من المتوقع أن يفصح البنك عن المزيد من الأدلة حول استمراره فى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ،لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب فى الشرق الأوسط.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":أنه مع عدم توقع أي تغيير فى أسعار الفائدة اليابانية ،نعتقد أن بنك اليابان سيحتاج إلى تبني موقف متشدد إلى حد ما ليوضح مصداقيته فى مساعيه لدعم العملة المحلية وتحقق هدفه المتعلق بالتضخم.



وحتى الإفصاح عن نتائج اجتماع بنك اليابان نتوقع استمرار تذبذب الين قرب أدنى مستوياته فى 40 عامًا مقابل الدولار الأمريكي ،وقد يتعافى على نطاق واسع إذا فتح المركزي الياباني الباب بقوة أمام رفع أسعار الفائدة فى سبتمبر المقبل.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 30-07-2026