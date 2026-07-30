شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع عقب قرار الفيدرالي وتصريحات وارش والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء في أعقاب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة فضلاً عن تصريحات متشددة نوعا ما أطلقها رئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وارش.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 4079.60 دولار للأوقية.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 3.50% - 3.75%، والذي صدر بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، بعدما فضل ثلاثة أعضاء رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وجاء التحرك بالكامل تقريبًا نتيجة التطورات في الولايات المتحدة، في حين لم يُحدث ملخص مداولات بنك كندا، الصادر قبل القرار الأمريكي بنصف ساعة، أي تأثير يُذكر على تحركات العملة.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، أكد وارش على التزام الفيدرالي بخفض التضخم إلى المستهدف وتحقيق استقرار الأسعار مشدداً أيضاً على استقلالية البنك المركزي ومراقبته للبيانات الاقتصادية فضلاً عن التعهد بالعودة إلى مستهدف التضخم والتدخل بكل ما يلزم من أدوات لتحقيق ذلك.

الفيدرالي يقلص توقعات رفع الفائدة

يرى محللون أن الأسواق أعادت تسعير مسار السياسة النقدية الأمريكية بعد الاجتماع، مع تراجع احتمالات رفع الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وانخفضت احتمالات تنفيذ رفع واحد على الأقل بحلول اجتماع 16 سبتمبر إلى نحو 64%، مقارنة بحوالي 80% قبل قرار الفيدرالي، كما تراجعت احتمالات تنفيذ زيادتين بحلول ديسمبر إلى نحو 42%، مقابل 57% سابقًا.

ورغم أن بيان الفيدرالي حمل نبرة متشددة نسبيًا، وشهد أول ثلاثة أصوات معارضة منذ تولي كيفن وورش رئاسة البنك المركزي، فإن وورش امتنع عن تقديم أي توجيهات مستقبلية بشأن مسار الفائدة، مؤكدًا أن اللجنة لا تعمل على إصدار توقعات مسبقة، وأن الأسواق ينبغي أن تتفاعل مع البيانات الاقتصادية الفعلية.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

التطورات الجيوسياسية

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط، فيما وصفته واشنطن بأنه "هجوم مباغت".

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه قاعدة جوية أمريكية ومركز قيادة القيادة المركزية الأمريكية في الأردن.