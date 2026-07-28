البيتكوين يستعد لتحرك قوي: لكن في أي اتجاه؟

يشير أحد المؤشرات الفنية المهمة إلى أن العملة الرقمية الأكبر في السوق قد تكون على وشك الدخول في فترة من التقلبات الحادة على المدى القصير.

لكن الاتجاه الذي ستسلكه الحركة القادمة لا يزال غير واضح، فقد يؤدي هذا السيناريو إلى موجة صعود قوية أو هبوط حاد.

التحرك الكبير:

كشف المحلل الشهير “علي مارتينيز” عبر منصة X أن نطاقات “بولينجر” (Bollinger Bands) للبيتكوين على الإطار الزمني لثلاثة أيام بدأت تضيق بشكل ملحوظ.

ويحدث هذا النوع من الانكماش عادة خلال فترات انخفاض التقلبات، وغالبا ما يسبق تحركات سعرية كبيرة.

لكن من المهم الإشارة إلى أن هذا المؤشر لا يحدد الاتجاه بشكل مباشر، فقد سبق أن تبعته موجات صعود قوية وأخرى هبوطية عنيفة.

على سبيل المثال، في منتصف شهر مارس، وصلت نطاقات “بولينجر” على الإطار الشهري إلى مستويات ضيقة غير مسبوقة، وبعد أيام قليلة تراجع البيتكوين بشكل حاد من قرابة 75,000 دولار إلى حوالي 65,000 دولار.

أما السيناريو المقابل فحدث في بداية مايو من العام الماضي، عندما انكمشت النطاقات في وقت كان البيتكوين يتداول فيه بأقل من 95,000 دولار، قبل أن يشهد لاحقا موجة صعود قوية تجاوز خلالها مستوى 110,000 دولار.

هل يكون الهبوط هو السيناريو الأقرب؟

مع استمرار الاتجاه الهابط في السوق، قد يرى بعض المتداولين أن احتمالية حدوث حركة هبوطية جديدة تبدو أكبر على المدى القريب.

ويعزز هذا الاحتمال اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، حيث من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم غد 29 يوليو.

وأشار عدد من مستخدمي منصة X إلى ملاحظة نمط متكرر هذا العام، حيث أعقب كل قرار سابق من الاحتياطي الفيدرالي عمليات بيع على البيتكوين.

لكن يبقى السؤال الرئيسي:

هل سيتكرر هذا السيناريو مرة أخرى، أم أن السوق سينهي هذا النمط ويبدأ تحرك مختلف؟

في الوقت الحالي، يبدو أن البيتكوين يقف أمام مرحلة حاسمة، حيث قد تكون فترة الهدوء الحالية مجرد مقدمة لتحرك سعري كبير قادم، بينما يبقى اتجاه هذا التحرك رهين بعوامل السوق والقرار المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي.

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