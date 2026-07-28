ثلاث أسباب وراء هبوط البيتكوين إلى أدنى مستوى له خلال 10 أيام: ما القادم؟

يبدو أن معظم موجات التعافي التي شهدها سوق العملات الرقمية خلال الأشهر الماضية لم تكن سوى ارتدادات مؤقتة، إذ لم تكن قوة الشراء كافية لإحداث تغيير حقيقي في الاتجاه الهبوطي المسيطر على السوق.

وكان آخر مثال على ذلك بداية هذا الأسبوع، عندما فشل البيتكوين في الحفاظ على صعوده نحو مستوى 65,600 دولار، ليتعرض لضغوط بيع دفعته إلى التراجع عند مستوى 63,000 دولار، وهو أدنى سعر له خلال عشرة أيام.

وفيما يلي أبرز العوامل التي قد تكون وراء هذا الانخفاض:

حالة عدم اليقين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي:

يبدو أن العامل الاقتصادي الكلي هو السبب الأكثر وضوحا لهذا التراجع، خصوصا مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ورغم أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، فإن هذا الاجتماع يُعد من أكثر الاجتماعات صعوبة في التنبؤ خلال السنوات الأخيرة.

حيث بدأ السوق والمحللون ومنصات التوقعات في تسعير احتمال وجود مفاجأة تتمثل في رفع أسعار الفائدة، مع استمرار المخاوف بشأن التضخم.

ورغم أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يونيو جاءت أقل من التوقعات، يرى العديد من المستثمرين أن هذا الانخفاض قد يكون مؤقتا أو لا يعكس الصورة الكاملة لضغوط الأسعار.

وسيولي المستثمرون اهتمام كبير لتصريحات “كيفن وورش” رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بحثا عن إشارات حول توجهات البنك المركزي خلال الفترة المتبقية من العام.

عادة ما تتعرض البيتكوين والعملات البديلة والأصول عالية المخاطر لضغوط عندما تسود حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة، إذ تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة والعوائد الحقيقية المتزايدة الأصول الآمنة أكثر جاذبية.

لذلك، قد يكون السبب الأول وراء التراجع هو قيام المتداولين والمستثمرين بتقليل المخاطر قبل هذا الحدث الاقتصادي المهم.

تراجع الأسواق العالمية ضغط على سعر البيتكوين:

لا يتحرك سعر البيتكوين بمعزل عن بقية الأسواق، خصوصا الأصول التي تُصنف ضمن فئة الأصول عالية المخاطر.

لذلك، فإن التحركات القوية في أسواق الأسهم غالبا ما تنعكس على سوق العملات الرقمية.

خلال الساعات 24 إلى 36 الماضية، تعرضت الأسهم الآسيوية لضغوط كبيرة، حيث سجل مؤشر “كوسبي” الكوري الجنوبي تراجع حاد من 6,767 نقطة إلى 6,023 نقطة.

كما انخفض مؤشر “نيكي” الياباني بأكثر من 4% خلال الفترة نفسها، متراجعا من 64,800 إلى 62,365 نقطة.

أما في الولايات المتحدة، فبينما بقيت المؤشرات الرئيسية مستقرة نسبيا، تعرضت بعض الشركات الكبرى لخسائر ملحوظة، حيث تراجعت أسهم مثل “إنفيديا” و”مايكرون” بما يصل إلى 5%.

حتى الذهب، الذي يُعتبر عادة ملاذ آمن، تعرض لضغوط بعد وصوله إلى قرابة 4120 دولار قبل أن يفقد أكثر من 100 دولار خلال ساعات.

هذا التراجع الواسع في مختلف الأسواق يعكس حالة حذر عامة بين المستثمرين، وهو ما انعكس بدوره على البيتكوين.

خروج محدود من صناديق البيتكوين المتداولة:

يأتي تدفق الأموال الخارجة من صناديق البيتكوين المتداولة كعامل ثالث، لكنه أقل تأثيرا مقارنة بما حدث خلال موجات البيع السابقة.

حيث سجلت الصناديق يوم الاثنين صافي تدفقات خارجة بأقل من 12 مليون دولار، وهو رقم محدود جد مقارنة بعمليات السحب التي تجاوزت 100 مليون دولار بشكل متكرر خلال الشهر الماضي.

ومع ذلك، فإن هذه التدفقات السلبية تأتي ضمن سلسلة بدأت منذ الخميس الماضي، عندما سجلت الصناديق خروج نحو 225 مليون دولار، تلتها تدفقات خارجة تجاوزت 240 مليون دولار يوم الجمعة.

ماذا ينتظر البيتكوين؟

يرى المحلل “علي مارتينيز” أن نطاقات “بولينجر” على الإطار الزمني لثلاثة أيام للبيتكوين أصبحت ضيقة جدا، وهي إشارة غالبا ما تسبق تحركات سعرية قوية.

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وبعد فترة طويلة من انخفاض التقلبات، أشار إلى أن هذه المراحل عادة ما تسبق توسع كبير في حركة السعر، سواء نحو الصعود أو الهبوط.

من جانبه، يرى “تيد بيلوز” أن مستوى الدعم الرئيسي التالي للبيتكوين يقع عند 62,000 دولار، وأن كسر هذا المستوى قد يفتح الطريق أمام موجة هبوط جديدة وربما العودة إلى ما دون 60,000 دولار.

في المقابل، أشار المحلل “CW” إلى أن بعض الحيتان بدأت بسرعة في استعادة أحجام الشراء بعد موجة التراجع الأخيرة، وهو ما قد يدعم حدوث ارتداد قصير الأجل. كما أوضح أن البيتكوين لا يواجه حاليا جدران بيع كبيرة في حال تمكن من استعادة الزخم الصعودي.

ورغم أهمية المؤشرات الفنية، يبقى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة العامل الأكثر تأثيرا على المدى القريب.

ومن المرجح أن يشهد البيتكوين تقلبات مرتفعة خلال الفترة القادمة، بغض النظر عن القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة.

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