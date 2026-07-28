البيتكوين يتراجع وسط عزوف عن المخاطرة وضعف الطلب المؤسسي

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها منذ جلسة العشرين من يوليو تموز الجاري، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.53 دولار أو 2.86% إلى 85.83 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:34 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.98 دولار أو 2.40% إلى 80.63 دولارًا للبرميل.

نزع فتيل التوترات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن بلاده تجري "محادثات جيدة" مع إيران، وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أن الضربات الأمريكية ستُستأنف إذا فشلت المفاوضات.

وكشف مصدر خليجي أن سلطنة عُمان قدمت لإيران مقترحًا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، تعتمد على رسوم طوعية.

ويعبر عبر مضيق هرمز نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، ما يجعله أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم.

اضطرابات الملاحة لا تزال قائمة

وتأثرت أيضًا حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، بعدما قفزت أسعار النفط الأسبوع الماضي بفعل المخاوف من إغلاق هذا الممر البحري، الذي يُعد ثاني أهم ممر لشحن النفط عالميًا بعد مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات شركة Kpler أن عدد السفن العابرة لباب المندب ارتفع إلى 28 سفينة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في أربعة أيام، في حين ظلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ضعيفة.

من جانبها، أعلنت السعودية إسقاط طائرات مسيرة قادمة من العراق كانت تستهدف منشآت نفطية، بينها مواقع في العاصمة الرياض.

وفي السياق نفسه، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهداف خط أنابيب الشرق–الغرب الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وذلك ردًا على ما وصفته بتوغلات الطائرات المسيّرة السعودية.