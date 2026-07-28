سعر الذهب اليوم.. المعدن الأصفر يصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.9%

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوع.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.9%) ليبلغ (4090.79) دولارًا للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، ما قلل من تكلفة الذهب المقوّم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.
وصعد البلاتين بنسبة (2.7%) إلى (1631.42) دولارًا، فيما قفز البلاديوم بنسبة (4.1%) إلى (1294.75) دولارًا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.9%) ليبلغ (4090.79) دولارًا للأوقية.
سعر الذهب اليومفيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة (0.5%) لتصل إلى (4093) دولارًا.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، ما قلل من تكلفة الذهب المقوّم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.
وفي أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 8 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع.
سعر الفضة والبلاتين والبلاديومأما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (1.3%) إلى (58.94) دولارًا للأوقية.
وصعد البلاتين بنسبة (2.7%) إلى (1631.42) دولارًا، فيما قفز البلاديوم بنسبة (4.1%) إلى (1294.75) دولارًا.