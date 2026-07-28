سعر الذهب اليوم.. المعدن الأصفر يصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.9%

سعر الذهب اليوم

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوع.وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.9%) ليبلغ (4090.79) دولارًا للأوقية.فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة (0.5%) لتصل إلى (4093) دولارًا.وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، ما قلل من تكلفة الذهب المقوّم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 8 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع.

سعر الفضة والبلاتين والبلاديوم

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (1.3%) إلى (58.94) دولارًا للأوقية.وصعد البلاتين بنسبة (2.7%) إلى (1631.42) دولارًا، فيما قفز البلاديوم بنسبة (4.1%) إلى (1294.75) دولارًا.