سعر سهم الأسمنت العربية (3010) يعكس مساره الإيجابي – توقعات اليوم – 28-07-2026

تقدم سعر سهم المطاحن العربية (2285) بشكل حذر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وذلك وسط تأثر السهم بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 46.00 ريال، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 43.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط