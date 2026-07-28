كل سياراتي تحمل اسم مصر

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بيروت - نادين الأحمد - قال مغرد سعودي بسبب المصريين، أنا في أزمة كبيرة جداً وخليني أقولها لكم بكل صراحة، وعلشان أنا مواطن سعودي، فأطلب من كل السعوديين يقفون جنبي، صدق اللي قال إن الحب تحول إلى عداوة لكن أنا اللي حصل معاي يا سعوديين غير.

فكرة إنك تحب المصريين، أنا عارف الموضوع هذا صعب جداً، ولكن أنا حبي للمصريين ما تحول إلى عداوة ولكن تحول إلى عشق، والله العظيم حبي للمصريين أصبح هوس الآن أنا أقدر أقول على نفسي وليد الشريف مهوس بحبي لمصر.

فاكرين لما كنت أقول عايز ينولني الشرف أنه صورتي تكون على بطاقة مصرية؟ الكلام هذا لسه قريب، طب خليني أرجع بكم للزمن للورى، انا وصلت لمرحلة إني أنا أبغى أصحى من النوم أشوف كلمة مصر قدامي والله العظيم، يعني تكون مصر هذه جزء من يومي .

ولوعايز تعرف باقي قصو شريف، اسمتع لهذا الفيديو