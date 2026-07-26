تابع الان خبر الحوثيون يستهدفون شركة “أرامكو” السعودية بعمليتين نوعيتين حصريا على الخليج 365

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنبة العميد يحيى سريع، “العدو السعودي شن عدوانا اجراميا ظالما بعدد من الغارات الجوية ليلة أمس على مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، وأدّت إلى أضرار مادية ومعنوية، وقد اشتبكت الدفاعات الجوية مع تشكيل من طائرات العدو بعد اختراق الأجواء، ومنعتها من ارتكاب مزيد من الجرائم”.

​وأضاف أنه “ردا على هذا العدوان الإجرامي السافر،

نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين؛ استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، ​وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة”، وفق تعبيره.

وأضاف: “​إن هذا التصعيد في العدوان يؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة”.

وتابه المتحدث قائلا: “​إننا في القوات المسلحة اليمنية ملتزمون بأداء واجبنا في الدفاع المسؤول عن بلدنا وعن شعبنا ولن يجد منا هذا العدو المجرم إلا التصدي والمواجهة من موقع الحق، وهو في موقع الباطل”.

وختم مؤكدا أن “فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا، ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ اثني عشر عاما، ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد”.

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، بأن انفجارات عنيفة هزت مدينة جيزان أو جازان في السعودية، متحدثة عن استهدافات صاروخية حوثية لإحدى منشآت “أرامكو”.

كما أطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر في جيزان وينبع للتحذير من خطر، من دون تحديد المزيد من التفاصيل.

وطلب الدفاع المدني السعودي من السكان الاستمرار في اتباع تعليماته والابتعاد تماما عن التجمعات والتصوير.

ولم تصدر السلطات السعودية أي تحديثات حول الأمر، لكن وكالة “رويترز” نقلت عن مصادر أمنية يونانية أن أنظمة الدفاع الجوي ​في السعودية اعترضت اليوم السبت صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن كانا يستهدفان مصافي النفط في ينبع، ولم ترد تقارير رسمية فورية عن وقوع أضرار.

وقالت المصادر إن نظام الدفاع كان يديره أفراد ​من الجيش اليوناني. وتنشر اليونان بطارية دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز باتريوت في السعودية منذ عام 2021 بموجب اتفاقية تهدف إلى المساعدة ​في حماية البنية التحتية للطاقة في المملكة.

وذكرت مصادر أمنية يونانية أن منظومة باتريوت أسقطت في وقت لاحق من اليوم طائرة ⁠مسيرة في منطقة ينبع أطلقت من اليمن.