أخبار من السعودية.. تفعيل اليوم العالمي للوقاية من الغرق بمطار الملك فهد الدولي

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - استضاف مطار الملك فهد الدولي بالدمام فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق، نُظمت بالتعاون محافظة البيضاء (مدينة البيضاء الصحية)، ومطارات الدمام، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين في محافظة البيضاء، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية.

وتضمنت المبادرة ركنًا توعويًا قدم من خلاله فريق طبي رسائل تثقيفية وإرشادات صحية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بطرق الوقاية من حوادث الغرق، والتعريف بالإجراءات الصحيحة للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة لدى أفراد المجتمع والزوار.

تعزيز الوعي الصحي

وأكد القائمون على المبادرة أن هذه المشاركة تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للمستشفى، وحرصه على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية الأرواح، وتعزيز الوعي الصحي، من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

وتجسد هذه المبادرة أهمية الشراكة بين القطاع الصحي والجهات الحكومية في تنفيذ برامج توعوية نوعية، تسهم في ترسيخ مفاهيم الوقاية، وتحقيق مستهدفات تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالصحة العامة في المجتمع.