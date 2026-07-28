إعصار يضرب ويسكونسن الأمريكية ويتسبب في انقطاع واسع للكهرباء

درجات التحذير من الأعاصير

انقطاع الكهرباء

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - ضرب إعصار وصفته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بأنه "شديد الخطورة" منطقتي أبلتون وميناشا شمال شرقي ولاية ويسكونسن.وتسبب في أضرار واسعة وانقطاع كبير للتيار الكهربائي، بينما بدأت فرق الطوارئ عمليات تقييم الأوضاع والاستجابة للبلاغات.وأصدرت الهيئة تحذيرًا من مستوى "وضع شديد الخطورة"، وهو ثاني أعلى درجات التحذير من الأعاصير، بعد رصد الإعصار بالقرب من مدينة ميناشا، حيث تحرك باتجاه الجنوب الشرقي بسرعة تقارب 64 كيلومترًا في الساعة.واستمر رصد الإعصار لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، قبل أن يعبر بحيرة وينيبيغو ويتلاشى فوق المياه، فيما حذرت الهيئة من احتمال تشكل أعاصير إضافية مع استمرار العاصفة في التحرك جنوبًا عبر شرق الولاية.وأدت العواصف إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف مشترك في مقاطعة أوتاغامي، التي تضم معظم مدينة أبلتون، إضافة إلى أكثر من 12 ألف مشترك في مقاطعة وينيبيغو المجاورة.بينما أفادت شركة مرافق ميناشا بأن الانقطاع قد يكون شمل المدينة بالكامل.وأكدت شرطة ميناشا أن فرق الطوارئ تواصل تقييم الأضرار، وإزالة مصادر الخطر، والاستجابة لبلاغات السكان، مشيرة إلى أنه لم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة عن وقوع وفيات أو إصابات.