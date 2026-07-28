«صادرات» تقلص خسائرها بنسبة 91.6% إلى 427.7 ألف ريال بالربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:29 مساءً كتب شريف احمد - قلصت الشركة السعودية للصادرات الصناعية خسائرها في الربع الثاني من 2026 بنسبة 91.6% إلى 427.7 ألف ريال، مقابل 5 ملايين ريال خسائر في الربع المماثل من العام الماضي.
يعود السبب في انخفاض خسائر الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى نمو الأرباح غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة، وإعادة هيكلة المحفظة المالية، والتخارج من بعض الاستثمارات الخاسرة.
وشملت الأسباب: ضبط المصروفات العمومية والإدارية. وجاء هذا الانخفاض بالرغم من تكوين مخصص لزكاة الفترة من العام المالي 2026م كإجراء مستحدث لم يكن متبعاً في السنوات السابقة.
ويعود السبب في انخفاض خسائر الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى نمو الأرباح غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة، وإعادة هيكلة المحفظة المالية، والتخارج من بعض الاستثمارات الخاسرة.
وجاء هذا الانخفاض بالرغم من تكوين مخصص لزكاة الفترة من العام المالي 2026م كإجراء مستحدث لم يكن مطبقاً في الربع السابق.
يعود السبب في انخفاض خسائر الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى نمو الأرباح غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة، وإعادة هيكلة المحفظة المالية، والتخارج من بعض الاستثمارات الخاسرة.
وشملت الأسباب: ضبط المصروفات العمومية والإدارية. وجاء هذا الانخفاض بالرغم من تكوين مخصص لزكاة الفترة من العام المالي 2026م كإجراء مستحدث لم يكن متبعاً في السنوات السابقة.
ويعود السبب في انخفاض خسائر الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى نمو الأرباح غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة، وإعادة هيكلة المحفظة المالية، والتخارج من بعض الاستثمارات الخاسرة.
وجاء هذا الانخفاض بالرغم من تكوين مخصص لزكاة الفترة من العام المالي 2026م كإجراء مستحدث لم يكن مطبقاً في الربع السابق.