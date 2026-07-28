ارتفاع أرباح «تالكو» إلى 27.45 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:29 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية في الربع الثاني من 2026 بنسبة 28% إلى 27.45 مليون ريال، مقابل 21.43 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب زيادة صافي الربح خلال الربع الحالي إلى الزيادة في قيمة المبيعات وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى.
وتضمنت الأسباب: انخفاض تكلفة التمويل بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات وزيادة مصروفات البيع والتوزيع وزيادة في المصروفات العمومية والإدارية وزيادة خسائر الذمم المدينة وزيادة مصاريف الزكاة.
ويعود سبب زيادة صافي الربح خلال الربع الحالي البالغ (27,45) مليون ريال مقارنة مع (23,65) مليون ريال للربع السابق إلى زيادة قيمة المبيعات وانخفاض خسائر الذمم المدينة وانخفاض مصروف الزكاة.
وجاء ذلك بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات وزيادة مصاريف البيع وزيادة المصروفات العمومية وزيادة تكلفة التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى.
ويعود سبب زيادة صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة بـ(51.10) مليون ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق (43.04) مليون ريال إلى زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض تكلفة التمويل بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات وزيادة مصروفات البيع والتوزيع وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة خسائر الذمم المدينة وزيادة مصاريف الزكاة.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب زيادة صافي الربح خلال الربع الحالي إلى الزيادة في قيمة المبيعات وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى.
وتضمنت الأسباب: انخفاض تكلفة التمويل بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات وزيادة مصروفات البيع والتوزيع وزيادة في المصروفات العمومية والإدارية وزيادة خسائر الذمم المدينة وزيادة مصاريف الزكاة.
ويعود سبب زيادة صافي الربح خلال الربع الحالي البالغ (27,45) مليون ريال مقارنة مع (23,65) مليون ريال للربع السابق إلى زيادة قيمة المبيعات وانخفاض خسائر الذمم المدينة وانخفاض مصروف الزكاة.
وجاء ذلك بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات وزيادة مصاريف البيع وزيادة المصروفات العمومية وزيادة تكلفة التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى.
ويعود سبب زيادة صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة بـ(51.10) مليون ريال مع الفترة المماثلة من العام السابق (43.04) مليون ريال إلى زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض تكلفة التمويل بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات وزيادة مصروفات البيع والتوزيع وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة خسائر الذمم المدينة وزيادة مصاريف الزكاة.