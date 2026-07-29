مباحثات بالقاهرة لاستكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

أعلنت حركة حماس، أمس، أن وفداً مفاوضاً منها توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المباحثات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان أمس، إن الوفد سوف يعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين، والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، إضافة إلى ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي عقدت في شرم الشيخ.

ويواجه «مجلس السلام» صعوبة في إحراز تقدم يتجاوز المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، بسبب تمسك الحكومة الإسرائيلية ببقاء قواتها في القطاع، ورفضها تنفيذ الانسحاب المنصوص عليه في المرحلة الثانية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، وصول أربعة قتلى فلسطينيين، و14 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.