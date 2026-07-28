أخبار من السعودية.. تضامن ودعم.. فلسطين وسوريا تدينان الهجمات الإرهابية على المملكة

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت دولة فلسطين الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها المطلق لأي اعتداء يمس أمن المملكة وسيادتها أو يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة، قيادة وشعبًا، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن دولة فلسطين ترفض جميع أشكال العدوان التي تستهدف الدول العربية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بأحكام القانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم، تضامن سوريا مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وجددت موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة، قيادة وشعبًا، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن دولة فلسطين ترفض جميع أشكال العدوان التي تستهدف الدول العربية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بأحكام القانون الدولي.
ميليشيات تابعة لإيرانكما أدانت سوريا بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية، عادةً هذه الاعتداءات انتهاكًا لأمن المملكة واستقرارها، وتهديدًا لأمن المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم، تضامن سوريا مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وجددت موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.