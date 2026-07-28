انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.1% في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.1% عند 10753 نقطة، وبتداولات بلغت، 82.5 مليون ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4.5 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، والواحة، ولجام للرياضة، وتهامة، وسليمان الحبيب، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: أيان، ونايس ون، والجوف، ويو سي آي سي، والحفر العربية، الأكثر انخفاضا.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 4.5 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.
انخفاض أسهم 133 شركةانخفضت أسهم 133 شركة في مستهل تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 84، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، والواحة، ولجام للرياضة، وتهامة، وسليمان الحبيب، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: أيان، ونايس ون، والجوف، ويو سي آي سي، والحفر العربية، الأكثر انخفاضا.