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أخبار من السعودية.. مُنوِّهة بالكفاءة العالية في التصدّي.. رابطة العالم الإسلامي تُدين الاعتداءات على المملكة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. مُنوِّهة بالكفاءة العالية في التصدّي.. رابطة العالم الإسلامي تُدين الاعتداءات على المملكة 1/3
  • أخبار من السعودية.. مُنوِّهة بالكفاءة العالية في التصدّي.. رابطة العالم الإسلامي تُدين الاعتداءات على المملكة 2/3
  • أخبار من السعودية.. مُنوِّهة بالكفاءة العالية في التصدّي.. رابطة العالم الإسلامي تُدين الاعتداءات على المملكة 3/3

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - أدانَت رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- الاعتداءات على المملكة العربية بطائرات مُسَيَّرة أطلقتها الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في العراق، مُنوِّهةً بالكفاءة العالية في التصدّي لتلك المُسيَّرات وإحباط عُدوانها.
وجدَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية الغادرة، التي تنتهك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

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وجدّدَ معاليه -باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية وباسم الشعوب الإسلامية المُنضوية تحت مظلّتِها- التأكيد للتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، في كلِّ ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنِها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلًا الله تعالى أن يحفظَها أرضًا وقيادةً وشعبًا من كلِّ سوء ومكروه.
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MO Nasa

MO Nasa

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