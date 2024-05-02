لم نرصد إصابات.. الصحة: 14 مليون مصري تلقوا لقاح أسترازينيكا - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هيئة الدواء الأوروبية منحت موافقة على إعطاء لقاح أسترازينيكا، مضيفا أن نسبة لا تزيد عن 3 في المليون أصيبوا بعد تلقي اللقاح.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء أنه لايوجد عقار ليس له آثار جانبية على الجسم، موضحا أن أكثر من 170 دولة أجازت استخدم عقار أسترازينيكا.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن 2 مليار و500 مليون شخص في العالم تلقوا عقار أسترازينيكا، وأصيب 80 شخصا، لافتا إلى أن 14 مليون مصري تلقوا اللقاح.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه لم يتم رصد أي إصابة في من تلقوا عقار أسترازينيكا أو غيره من اللقاحات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة، أن الدولة المصرية لم تتخل عن صحة مواطنيها وحريصة على حياتهم، لافتا إلى أن الدولة أيضا حريصة على منع أي ضرر يلحق بالمواطنين في من تلقوا اللقاح.

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة، على أنه يتم تغيير لقاح الأنفلونزا كل عام بسبب تحور الفيروس، كما يتم التعامل مع كورونا كمعاملة الأنفلونزا الموسمية، مبينا أن مصر وفرت كل اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وأن معظم دول العالم لم يكن بها تنوع في اللقاحات مثل مصر.

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