أخبار من السعودية.. جامعة طيبة تؤكد استيعاب جميع الطلبة الصادرة لهم إشعارات قبول سابقة

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أكدت جامعة طيبة استيعاب جميع الطلبة الذين صدرت لهم إشعارات قبول سابقة، مشيرةً إلى استكمال إجراءات قبولهم في التخصصات المحددة لهم، وذلك في إطار حرصها على معالجة ما أُثير بشأن إجراءات القبول وضمان استمرار العملية الأكاديمية.

وأوضحت الجامعة في بيانٍ لها، أن ما جرى تداوله أخيرًا بشأن إلغاء قبول عدد من الطلبة، جاء نتيجة عدم اكتمال تحديث بعض الإجراءات التنفيذية، الأمر الذي انعكس على مستجدات القبول، مبينةً أنها تعاملت مع الموضوع بشكل فوري واتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجة آثاره. ضمان انتظام العملية التعليمية وشددت جامعة طيبة على أن جميع الطلبة الذين سبق أن صدرت لهم إشعارات قبول سيواصلون استكمال إجراءات قبولهم وفق التخصصات المحددة، مؤكدةً التزامها بتوفير بيئة قبول تتسم بالشفافية والدقة، بما يحقق مصلحة الطلبة ويضمن انتظام العملية التعليمية.

