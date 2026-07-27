«بروكفيلد» تجمع ملياري دولار لصندوق استثماري بدعم من «PIF»

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:06 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة بروكفيلد اليوم عن الإغلاق الأول لصندوق "بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز (BMEP)" الجديد للاستثمار في أسهم الملكية الخاصة، باستثمار رئيسي أوّلي من صندوق الاستثمارات العامة.
وجمع الصندوق الجديد قرابة 2 مليار دولار (قرابة 7.5 مليار ريال) من مستثمرين إستراتيجيين، بينهم عدد من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية، وستتركز أنشطته على الاستثمار في الشركات ضمن أسواق المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.
وسيعطي الصندوق الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأسواق والفرص ذات النمو المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يستثمر ما لا يقل عن 50% من رأس ماله في السوق السعودية، بما يدعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في مواصلة جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى المملكة.
ويتوافق الاستثمار الجديد مع إستراتيجية الصندوق لمواصلة جذب رأس المال والمستثمرين، وتعزيز قوة وتنوّع السوق المالية السعودية، من خلال الشراكة مع مستثمرين عالميين في فرص الاستثمار الواعدة، وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للشركات المحلية، وطرح منتجات استثمارية جديدة.
وأضاف: "تهدف شراكتنا مع بروكفيلد إلى ترسيخ دور الأسهم الخاصة الدولية في المنطقة، وجذب رأس المال العالمي إلى المملكة، وتسريع الصفقات مع جذب خبرات عالمية المستوى لتطوير منظومة الاستثمار المحلية".
وأضاف: "تعمل بروكفيلد بشكل نشط في منطقة الشرق الأوسط منذ ما يقارب ثلاثة عقود، وتقدم خبرة استثمارية محلية كبيرة، وشبكة علاقات واسعة، ونهج مميز للملكية والإدارة يتيح تحقيق تحوّل إيجابي في أنشطة الأعمال عالية الجودة، ونحن نرى فرصاً كبيرة للشراكة والتعاون مع الشركات في المنطقة، لتعزيز نموها طويل الأمد."
وتلتزم بروكفيلد تخصيص 500 مليون دولار (قرابة 1.87 مليار ريال) للصندوق للجديد؛ بما يتوافق مع نهجها القائم على المواءمة مع شركائها.
وتعتزم بروكفيلد كذلك توفير الخدمات التعليمية لـ"أكاديمية بروكفيلد" محلياً، حيث تعمل الأكاديمية التي تأسست عام 2019 على تقديم فرص تعليمية تفاعلية للكفاءات لدى شركاء بروكفيلد.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز المستثمرين تأثيراً على مستوى العالم، ويتبع إستراتيجية استثمارية طويلة الأجل تستهدف مواصلة دفع التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مستدامة.
وتُعدّ بروكفيلد من أكبر المستثمرين الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تستثمر بشكل مباشر في المنطقة منذ عام 2015، وتمتلك بروكفيلد محفظة استثمارية تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار (ما يقارب 60 مليار ريال) من الأصول المُدارة في قطاعات الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية.
وجمع الصندوق الجديد قرابة 2 مليار دولار (قرابة 7.5 مليار ريال) من مستثمرين إستراتيجيين، بينهم عدد من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية، وستتركز أنشطته على الاستثمار في الشركات ضمن أسواق المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.
فرص استثماريةسيستفيد (BMEP) من خبرات بروكفيلد من خلال مكاتبها في الرياض وعبر شبكتها العالمية الواسعة للاستثمار بفرص الاستحواذ الكلي، وحصص الأقلية وغيرها من الفرص الاستثمارية ضمن شركات في قطاعات متنوعة تشمل الخدمات المالية وخدمات الأعمال والتجزئة والصناعات والتقنية والرعاية الصحية.
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تعظيم العوائدويستثمر صندوق الاستثمارات العامة في (BMEP) في إطار إستراتيجيته لتعظيم العوائد وتحقيق القيمة الطويلة الأمد من خلال الشراكات العالمية، وتُعد شراكات الصندوق أداة أساسية تتيح له الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية مع تمكين تطوير القدرات والكفاءات المحلية.
ويتوافق الاستثمار الجديد مع إستراتيجية الصندوق لمواصلة جذب رأس المال والمستثمرين، وتعزيز قوة وتنوّع السوق المالية السعودية، من خلال الشراكة مع مستثمرين عالميين في فرص الاستثمار الواعدة، وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للشركات المحلية، وطرح منتجات استثمارية جديدة.
شراكات دوليةوقال يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز مكانة المملكة، التي تُعتبر مركزاً عالمياً للاستثمار، من خلال ترسّيخ علاقاته مع الشركاء الدوليين لدعم الابتكار في المنتجات ووصول المستثمرين إلى المزيد من الفرص في السوق السعودية".
وأضاف: "تهدف شراكتنا مع بروكفيلد إلى ترسيخ دور الأسهم الخاصة الدولية في المنطقة، وجذب رأس المال العالمي إلى المملكة، وتسريع الصفقات مع جذب خبرات عالمية المستوى لتطوير منظومة الاستثمار المحلية".
ثقة عالميةوقال بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد كوربوريشن: "يسعدنا التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة وسائر شركائنا الإستراتيجيين الآخرين، بما يعكس الثقة العالمية وتنامي الطلب على فرص الاستثمار في مجال أسهم الملكية الخاصة في المملكة والمنطقة".
وأضاف: "تعمل بروكفيلد بشكل نشط في منطقة الشرق الأوسط منذ ما يقارب ثلاثة عقود، وتقدم خبرة استثمارية محلية كبيرة، وشبكة علاقات واسعة، ونهج مميز للملكية والإدارة يتيح تحقيق تحوّل إيجابي في أنشطة الأعمال عالية الجودة، ونحن نرى فرصاً كبيرة للشراكة والتعاون مع الشركات في المنطقة، لتعزيز نموها طويل الأمد."
وتلتزم بروكفيلد تخصيص 500 مليون دولار (قرابة 1.87 مليار ريال) للصندوق للجديد؛ بما يتوافق مع نهجها القائم على المواءمة مع شركائها.
وتعتزم بروكفيلد كذلك توفير الخدمات التعليمية لـ"أكاديمية بروكفيلد" محلياً، حيث تعمل الأكاديمية التي تأسست عام 2019 على تقديم فرص تعليمية تفاعلية للكفاءات لدى شركاء بروكفيلد.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز المستثمرين تأثيراً على مستوى العالم، ويتبع إستراتيجية استثمارية طويلة الأجل تستهدف مواصلة دفع التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مستدامة.
وتُعدّ بروكفيلد من أكبر المستثمرين الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تستثمر بشكل مباشر في المنطقة منذ عام 2015، وتمتلك بروكفيلد محفظة استثمارية تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار (ما يقارب 60 مليار ريال) من الأصول المُدارة في قطاعات الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية.