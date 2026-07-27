«بروكفيلد» تجمع ملياري دولار لصندوق استثماري بدعم من «PIF»

بنوك عالمية تحذر: قرار الفائدة الأمريكية «مفتوح على كل الاحتمالات»

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية