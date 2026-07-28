ترامب يقلل من مخاوف نقص الذخائر ويتحدث عن قصف إيران مجددًا

تطورات حرب إيران وأمريكا

لا مفاوضات

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بوجود "فرصة جيدة" لتحقيق تقدم في المحادثات مع إيران، رغم تأكيد طهران في وقت سابق عدم وجود أي مفاوضات جارية بين الجانبين.وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه إلى ولاية ميشيغن، إن هناك فرصة للتوصل إلى نتيجة إيجابية، مضيفًا: "سنرى ما سيحدث".لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه في حال عدم إحراز تقدم، فإن الولايات المتحدة قد تعود إلى الخيار العسكري، في إشارة إلى استئناف قصف إيران.وفي سياق آخر، قلل ترامب من المخاوف بشأن تراجع مخزون الذخائر الأمريكية بعد أشهر من العمليات العسكرية.وأكد أن الجيش يمتلك كميات كبيرة من الذخيرة، مع إقراره بأن جزءًا كبيرًا منها خُصص لدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا.وفي المقابل، جددت إيران نفيها إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنه لا توجد محادثات قائمة رغم توقف القتال.من جهة أخرى، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق من استنزاف منظومات باتريوت الدفاعية وغيرها من المعدات العسكرية.