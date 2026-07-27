أخبار من السعودية.. جراحة تنهي معاناة طفل من ورم حميد في الأنف والعين بمستشفى أحد

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 02:08 صباحاً كتب شريف احمد - أنهى فريق طبي متخصص بمستشفى أحد بالمدينة المنورة معاناة طفل كان يعاني من ورم تكويني حميد (Dermoid Cyst) تمركز في منطقة الأنف وامتد إلى محيط العين، حيث تكللت العملية الجراحية الدقيقة بالنجاح الكامل في استئصال الورم وتخليص الطفل من التشوه الظاهر بالوجه وإنهاء المخاوف التي كانت تهدد سلامة حاسة البصر لديه مع تقدمه في العمر.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفحوصات السريرية والأشعاعية الدقيقة التي خضع لها الطفل قبل التدخل الجراحي كشفت عن الأبعاد الدقيقة للورم وامتداده الحرج نحو العين، وهو ما حتم صياغة خطة جراحية عاجلة لاستئصاله بمهارة عالية تضمن حماية الأنسجة الحيوية والبنى الدقيقة المحيطة بها. وبين التجمع أن الفريق الطبي المباشر للحالة استطاع دمج الدقة المتناهية بالمهارة التخصصية لإزالة الورم كلياً دون تسجيل أي مضاعفات يذكر أثرها على منطقتي الأنف والعين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة أسهمت بشكل مباشر في استعادة الوظائف الحيوية والمظهر الطبيعي للوجه، حيث تماثل الطفل للشفاء التام وغادر المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية.

وأشار تجمع المدينة المنورة الصحي إلى أن هذا النوع من الأورام الحميدة يتطلب عادةً تدخلاً مبكراً ومباشراً لتفادي أي تبعات تؤثر على المناطق الحساسة بالوجه، مؤكداً أن هذا النجاح يأتي امتداداً للجهود المتواصلة في تقديم رعاية صحية تخصصية متكاملة تتوافق مع مستهدفات نموذج الرعاية الصحية السعودي وبرامج التحول الصحي الهادفة لرفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المريض.