وفاة نجم كرة القدم الأميركية السابق أو جيه سيمسون عن 76 عاماً

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: توفي النجم السابق لكرة القدم الأميركية أو جيه سيمسون الذي بُرّىء في محاكمة شهيرة من تهمة قتل زوجته عام 1995، نتيجة اصابته بمرض السرطان عن 76 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلته الخميس.