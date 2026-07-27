أخبار من السعودية.. صور.. سفارة المملكة في القاهرة تتابع إجلاء طبي لمواطنين إلى المملكة

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 06:32 صباحاً كتب شريف احمد - تابعت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، تنفيذ عملية إجلاء طبي لمواطنين سعوديين، على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع، من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة، لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت السفارة حرصها المستمر على متابعة أوضاع المواطنين السعوديين وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم، خصوصًا في الحالات الطارئة، بما يضمن توفير الرعاية والعناية المطلوبة. تسهيل الإجراءات وأعربت السفارة عن شكرها وتقديرها لوزارة الدفاع في المملكة، وللجهات الطبية والإدارية كافة التي أسهمت في تسهيل إجراءات الإجلاء الطبي وتوفير العناية اللازمة، متمنية للمواطنين الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

