النفط ينخفض لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع استمرار التفاؤل بشأن الهدنة بين واشنطن وطهران

استقر الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، رغم تراجع أسعار النفط الذي خفف من الضغوط التضخمية.

وخلال التعاملات، استقر مؤشر الدولار عند 101.50 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ الأول من يوليو تموز. وارتفع اليورو بنسبة 0.05% إلى 1.1370 دولار، فيما تداول الدولار عند 163.745 ينًا يابانيًا، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.330 دولار.

تقديرات السياسة النقدية

ويعمل المستثمرون على إطلاق تقديرات بشأن السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة منذ أبريل نيسان بفعل المخاوف التضخمية المرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد أمس دعوته للفيدرالي بضرورة خفض الفائدة معلقاً: "يجب أن تمتلك الولايات المتحدة أقل فائدة في العالم".

ورغم تراجع أسعار النفط عقب تعليق الولايات المتحدة هجماتها على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا تزال عوائد السندات الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

ويختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين غدًا الأربعاء، في وقت تتزايد فيه تحذيرات عدد من المؤسسات المالية الكبرى من احتمال رفع أسعار الفائدة، بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال الشهر الجاري.

وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمالية بنحو 40% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأربعاء، مقارنة بنحو 20% قبل أسبوع، بينما ترتفع احتمالات تنفيذ الرفع بحلول سبتمبر أيلول إلى نحو 95%.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع أيضًا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم.